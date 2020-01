Czarny-Bór: Gminne Spotkanie Noworoczne za nami

W Bibliotece+ Centrum Kultury w Czarnym Borze samorządowcy, reprezentanci instytucji współpracujących z gminą Czarny Bór, lokalni przedsiębiorcy, radni Rady Gminy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, klubów sportowych, klubów seniora, zespołów ludowych oraz Uniwersytetu III Wieku uczestniczyli w Spotkaniu Noworocznym na zaproszenie Adama Góreckiego – wójta gminy Czarny Bór.

Spotkanie było okazją do podsumowania inwestycji i przedsięwzięć jakie udało się zrealizować w Gminie Czarny Bór w 2019 r., które przybliżył gospodarz gminy. Na stałe w program uroczystości wpisało się również wręczenie wyróżnień w postaci statuetki Przyjaciel Gminy. Wędrują one do osób, które wspierają szeroko pojęty rozwój gminy Czarny Bór. Statuetki Przyjaciel Gminy 2019 trafiły do: 1) Bożeny Dróżdż - dyrektor Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej wraz z pracownikami za owocną współpracę i wsparcie w realizacji wielu kluczowych przedsięwzięć w Gminie Czarny Bór, 2) Grzegorza Macko – Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego za merytoryczne wsparcie oraz pomoc w skutecznym pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację inwestycji w Gminie Czarny Bór oraz 3) Zbigniewa Mokrzyckiego za wieloletnie sprawowanie funkcji Sołtysa Sołectwa Czarny Bór oraz podejmowanie działań proekologicznych w zakresie ochrony pszczół.