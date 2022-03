,,Czepkowanie’’ studentów I i II roku Pielęgniarstwa w Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa

Uroczystość poprowadziła mgr pielęgniarstwa Agnieszka Wach, a w tradycję „Czepkowania” wprowadziła zebranych studentów, ich rodziny, wykładowców i władze uczelni pani Maria Pałeczka – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. Swoje wystąpienie rozpoczęła od nawiązania do wydarzeń wojennych w Ukrainie, podkreślając tym samym, iż zawód pielęgniarki/pielęgniarza to przede wszystkich misja, odpowiedzialność i gotowość niesienia pomocy innym, w każdych warunkach. Do tych wzruszających słów nawiązał również Rektor prof. Robert Wiszniowski, podkreślając jednocześnie dumę, która towarzyszy rodzinom studentów oraz wzruszenie samych uczestników uroczystości „Czepkowania”.

Ślubowanie przyjęło 56. Studentów I i II roku, odbierając jednocześnie białe czepki, a w przypadku panów – przypinki – symbole zawodu pielęgniarskiego. Tę część uroczystości poprowadziły p. Maria Pałeczka oraz p. Małgorzata Kowalik – zastępca dyrektora Instytutu Zdrowia.

Po ślubowaniu pani Gabriela Małachowska – studentka II roku Pielęgniarstwa zaśpiewała hymn pielęgniarek, którego słowa dzisiaj są uderzająco aktualne: