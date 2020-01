Czerwone drzewa w Wałbrzychu. Widzieliście je? [ZDJĘCIA]

Nadleśnictwo Wałbrzych opublikowało na swojej stronie zdjęcia czerwonych pni drzew. Wiecie dlaczego mają taki kolor? Leśnicy tłumaczą, że nie jest to anomalia i nie ma się czego obawiać. - Za takie czerwone zabarwienie pni odpowiadają glony z rodzaju Trentepolia, z gromady zielenic. Barwa ta spowodowana jest dużą ilością karotenów, które maskują zielony chlorofil. W odniesieniu do glonów to organizmy występujące poza środowiskiem wodnym w miejscach stale bądź okresowo wilgotnych. I tak na przykład zwróćcie uwagę, że na drzewach występują głównie z jednej strony pnia, tej wilgotniejszej, północnej - wyjaśniają leśnicy.

