Czołowe zderzenie w Jedlinie-Zdroju, w Zagórzu Śląskim jazda na bani zakończona w rowie

Wałbrzyscy policjanci ciągle zatrzymują kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu czy bez potrzebnych uprawnień. W minioną sobotę mieli do czynienia z takimi dwoma. Pierwszy, 33-letni mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego, został zatrzymany przez policjantów z Boguszowa-Gorc. Wyjechał na drogę chociaż, jak się okazało, miał 2,8 promila alkoholu w organizmie.

Tak pijany nie był 32-latek zatrzymany około godz. 22 w Zagórzu Śląskim przez policjantów z Głuszycy. Miał promil alkoholu w organizmie, ale do tego cofnięte uprawnienia do kierowania. Najważniejsze jednak, że zakończył jazdę w przydrożnym rowie. Na szczęście ani jemu, ani jego pasażerowi nic poważnego się nie stało. Mężczyzna stanie teraz przed sądem

Nieostrożni bywają jednak nie tylko jadący na tzw. bani. Takze w sobotę, około godz. 11, na ul. Noworudzkiej w Jedlinie-Zdroju doszło do wypadku, który spowodował 81-letni mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego. Starszy pan kierując citroenem nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył czołowo w jadący prawidłowo pojazd. W wyniku uderzenia samochód sprawcy przewrócił się na bok. Kierujący citroenem i jego pasażerka korzystali z pomocy lekarskiej. Podróżujący drugim autem, nie odnieśli większych obrażeń.