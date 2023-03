Cztery postępowania w sprawie radnych ze Szczawna - Zdroju i przedterminowe wybory

Spór radnych Szczawna - Zdroju Michała Brody i Adama Motyki. Zaangażowany sąd i prokuratura

- Od początku było to celowe działanie przeciwko mojej osobie. Ja złożyłem oświadczenie majątkowe, wymagane prawem, nie załączyłem jedynie PIT-u, ale przecież Urząd Skarbowy, do którego przewodniczący Rady Miejskiej miał przekazać moje oświadczenie, mój PIT ma! - zaznacza radny Broda i domaga się ukarania przewodniczącego.

Prokuraturę zaalarmował radny Michał Broda po tym jak Rada Miejska wygasiła mu mandat ze względu na to, że nie dostarczył wszystkich dokumentów dotyczących majątku. Michał Broda zaskarżył uchwałę, a Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przyznał mu racje i unieważnił uchwałę szczawieńskich radnych.

- Uważam, że postąpiłem słusznie, bo ustawa jasno mówi, że wraz z oświadczeniem radny ma obowiązek złożyć w urzędzie także zeznanie podatkowe. Nie złożył go, wiec nie przesłałem jego oświadczenia dalej, bo nie było kompletne. Przysługuje od tego wyroku kasacja i taka została złożona. Dlatego nie będę teraz odnosił się do sprawy, bo nadal ścieżka prawna nie została zakończona - zaznacza Adam Motyka, przewodniczący Rady Miejskiej w Szczawnie - Zdroju.

Ten w zasadzie nie ma sobie nic do zarzucenia. Co więcej, nadal uważa że postąpił słusznie i odwołał się od wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sprawa byłego radnego Zenona Deca. Rozwiązania szuka Wojewoda Dolnośląski

Nieco chętniej przewodniczący odnosi się natomiast do sprawy byłego już radnego Zenona Deca, który złożył mandat po tym, jak do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wpłynęła skarga od mieszkańców na to, że radny nie mieszka w uzdrowisku, a w pobliskim Wałbrzychu. Jest to warunek sprawowania mandatu.