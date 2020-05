Cztery radiowozy ścigały uciekiniera w Wałbrzychu. Rozbite samochody, radiowóz i autobus [ZDJĘCIA]

Pościg trwał kilka kilometrów, a uczestniczyły w nim cztery radiowozy. Uciekinier został zatrzymany pod samą komendą. Podejrzany oraz pasażer, u którego w mieszkaniu policjanci ostatecznie znaleźli duże ilości narkotyków w postaci amfetaminy, staną przed sądem. Obaj zostali tymczasowo aresztowani.

Zdarzenie relacjonuje Marcin Świeży z Komedny Miejskiej Policji w Wałbrzychu: Wszystko działo się 17 maja około godziny 17:30. Funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komedy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zauważyli jadący ul. II Armii w Wałbrzychu samochód osobowy na zgorzeleckich tablicach rejestracyjnych.

Policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu pojazdu do kontroli drogowej, bo mieli podejrzenie, że mężczyzna może nie posiadać uprawnień do kierowania pojazdami. Kiedy zbliżyli się do samochodu, włączyli w radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe. Wtedy kierujący gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę swoim pojazdem.

Funkcjonariusze poinformowali dyżurnego jednostki o zdarzeniu i ruszyli w pościg, do którego dołączyły jeszcze trzy wałbrzyskie patrole ruchu drogowego oraz prewencji. Mężczyzna, łamiąc przy tym szereg przepisów ruchu drogowego, uciekał ulicami Sobięcina, gdzie uszkodził zaparkowany samochód osobowy oraz autobus komunikacji miejskiej, sprowadzając tym samym bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym. Ostatecznie kierujący został zatrzymany w centrum miasta - pod samą jednostką wałbrzyskiej komendy, po tym jak po raz kolejny doprowadził do kolizji – tym razem z jednym z radiowozów.