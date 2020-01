Czujny sąsiad bardzo się przydaje - może nawet uratować życie

Czujności sąsiada i zdecydowaniu policjantów prawdopodobnie zawdzięcza życie 83-letnia wałbrzyszanka. Wspomniany sąsiad poinformował bowiem policję, że w jednym z mieszkań w bloku przy ul. Wrocławskiej słuchać włączone radio, ale mieszkająca tam starsza kobieta nie reaguje na pukanie do drzwi. Dyżurny z wałbrzyskiej jedynki natychmiast skierował na miejsce najbliższy patrol, a mundurowi zdecydowali się siłowo wejuść do mieszkania. Na szczęście. – Po otwarciu drzwi, na kanapie zauważyli leżącą starszą kobietę. 83-laka, był przytomna, ale skrajnie wycieńczona. Nie miała sił odpowiedzieć na zadane pytania. Na miejsce natychmiast wezwano zespół Ratownictw Medycznego, który przewiózł seniorkę do szpitala – mówią w wałbrzyskiej policji.