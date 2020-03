Czy koronawirus zatrzyma budowę obwodnicy Wałbrzycha?

Epidemia koronawirusa paraliżuje nasze życie. Ludzie zamykają się w domach, wiele instytucji nie pracuje normalnie, na ulicach pustki, podobnie w sklepach. To wszystko z pewnością przełoży się na sytuację gospodarczą. Wielu wałbrzyszan zaczyna już zastanawiać się, co będzie z budową zachodniej obwodnicy naszego miasta - największej inwestycji w historii Wałbrzycha (blisko 400 mln zł). Tym bardziej, że ostatnio tempo prac nie było tam najwyższe.

– Wpływ koronawirusa na nasze budowy jest bardzo niski. Wszędzie pracujemy normalnie. Na 300 prowadzonych przez nas inwestycji, na pojedynczych może pojawić się trochę problemów związanych z dostawą części, podzespołów z Chin. Inwestycje drogowe są jednak w jeszcze lepszej sytuacji. Używamy na nich 90 proc. materiałów krajowego pochodzenia – mówi Michał Wrzosek.

Dodaje, że długoterminowo, jeśli sytuacja będzie trwała wiele miesięcy, to oczywiście mogą pojawić się kłopoty z dostępem do pracowników i z dostawami materiałów. Ale i to dotyczy raczej ich podwykonawców. W wielu z tych firm np. pracują obcokrajowcy.

– My mamy swoje zapasy, sprzęt i ludzi – podkreśla rzecznik.

– Trudno jednak teraz powiedzieć jak długo będzie trwało to zagrożenie koronawirusem. Może być tak, że z czasem niezwykła sytuacja będzie wpływać na terminy realizacji kontraktów. Taka sytuacja może wystąpić – dodaje.