Czy na Dolnym Śląsku straszy? Te miejsca są nawiedzone przez duchy, a nawet diabła [ZDJĘCIA]

Upiory oraz białe damy na zamkach na Dolnym Śląsku: Czocha, Grodno i Chojnik

Zamek Chojnik, księżniczka Kunegunda i rycerze, którzy spadli z urwiska

Pewnego dnia na Chojniku pojawił się szlachcic, w którym Kunegunda zakochała się od pierwszego wejrzenia. Była dla niego nawet skłonna poniechać wyzwania, ale rycerz z niego nie zrezygnował. Objechał na koniu pałacowe mury i dotarł do księżniczki. Kobieta rzuciła się w jego ramiona, mężczyzna ją jednak odepchnął. Powiedział, że nie spędzi swojego życia u boku kogoś, kto był tak bezlitosny w stosunku do jego braci. Zrozpaczona Kunegunda rzuciła się w przepaść, a dziś jej duch wraz z duchami rycerzy błąka się po zamku. Głosy słychać z Piekielnej Doliny, a ich echo odbija się w całej okolicy.

Zamek Chojnik staje się celem turystów, odwiedzających Jelenią Górę. Posadowiony na skale obiekt otoczony jest urwiskiem, które wpada do tzw. Piekielnej Doliny. Z tym miejscem wiąże się jedna z najstarszych legend o księżniczce Kunegundzie, która była bezlitosna w stosunku do rycerzy, próbujących zdobyć jej serce. Wymyśliła zadanie dla śmiałków, którzy na swoich rumakach mieli objechać zamek dookoła. Wielu z nich spadało w przepaść, a zadanie było praktycznie niewykonalne. Mijało wiele lat, a kolejni dzielni wojowie ginęli, spadając z urwiska.

Zimowy spacer wieczorową porą po parku zamku Książ to niesamowite doświadczenie. Zamek Książ to jeden z największych i najbardziej urokliwych zamków w Polsce. Jest on otoczony pięknym parkiem, który…

Jak dojechać na zamek Chojnik? Mapa dojazdu

Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim i płacz dziecka w komnacie. Kiedyś to była stróżówka

Istnieje taka komnata w zamku, której bali się ochroniarze, pilnujący zamku. Nie chcieli w niej przebywać i tłumaczyli, że w środku panuje dziwny, przeszywający chłód. Dodatkowo słyszeli trzaski i przerażający dźwięk, przypominający płacz dziecka. Pomieszczenie zbadali przed kilkunastoma laty eksploratorzy. Potwierdzili podmuchy zimnego powietrza i pośpiesznie opuścili komnatę, w której mieli spędzić całą noc. Dziwne zjawiska mogą być związane z legendą o Małgorzacie, pięknej kasztelance i jej chciwym ojcu. Mężczyzna poszukiwał dla swojej córki bogatego męża, ale ona była zakochana w biednym giermku. Na nic zdały się błagania i płacz, bo wkrótce miała wyjść za mąż za bardzo bogatego i starego szlachcica. W trakcie spaceru z nim zepchnęła go z zamkowych murów w przepaść, a ojca powiadomiła o nieszczęśliwym wypadku. Ten nie uwierzył dziewczynie i zamknął ją w ciemnym lochu, skazując na śmierć głodową. Podobno do dziś Małgorzata płacze za swoim giermkiem i przechadza się po korytarzach zamku.

Jak dojechać do Zagórza Śląskiego? Mapa

Zamek Czocha ma kilka mrocznych legend. Gertruda, kondukt żałobników i okrutny hrabia

Istnieje też opowieść o kondukcie żałobników, którzy w 1732 roku szli przez drewniany most. Konstrukcja zawaliła się pod nimi, a trumna z nieboszczykiem roztrzaskała się o skały. Nikt nie przeżył, a głosy żałobników do dziś dobiegają z różnych stron zamku.

Jak dojechać na zamek Czocha? Mapa

Ruiny radzieckiego szpitala w Legnicy w Lasku Złotoryjskim

To obiekt wybudowany przed wojną przez Niemców, a później przejęty przez Armię Czerwoną. W rękach Rosjan pozostawał do 1993 roku, dziś to własność Zabużan, którą otrzymali w ramach rekompensaty za mienie utracone na Kresach. Znajdujące się w Lasku Złotoryjskim ruiny przyprawiają o dreszcze i dziś przez nikogo nie są pilnowane, więc kompleks z roku na rok niszczeje i staje się celem dla bezdomnych, chuliganów i drobnych złodziejaszków, którzy wykradli z niego to, co jeszcze mogli. W dawnym szpitalu funkcjonował basen sportowy, sale szpitalne i operacyjne, a nawet kino. Do dziś można zobaczyć bezkresne korytarze, które liczą ponad 200 metrów długości, dawne prosektorium wraz z kaplicą oraz pozostałości po dawnych sklepach. W 2017 roku na miejscu pojawiła się ekipa Polish Paranormal TV. Jeden z eksploratorów słyszał czyjeś głosy i kroki oraz zauważył dziwne cienie, więc cała grupa zrezygnowała z dalszych poszukiwań.