Czy na ul. Husarskiej powstaną jeszcze nowe mieszkania? Jak będą wyglądać? [ZDJĘCIA]

Powstało siedem z ośmiu budynków

Gmina Wałbrzych planowała początkowo wybudować przy ul. Husarskiej cztery siedmiokondygnacyjne budynki komunalne liczące około 320 mieszkań. Jesienią 2016 r. rozpoczęto prace ziemne pod fundamenty dwóch pierwszych bloków komunalnych (nr 4 i 10) liczących 72 mieszkania. Ostatecznie dwa budynki z planowanej czwórki zdecydowano się zbudować mniejsze kubaturowo.

Dodatkowo, na sąsiednich gruntach zrealizowano pięć budynków z programu Mieszkanie Plus, finansowanych oraz budowanych ze środków Banku BGK. Budowę tę oficjalnie rozpoczęto 3 lipca 2017 roku. Dwa pierwsze oddane do użytku budynki należą do miasta, pozostałe pięć powstałe w ramach programu Mieszkanie Plus, z czego nr 8 (mniejszy budynek) należy do miasta, a budynki Husarska 12, 14, 16, 18, liczące 192 lokale zarządzane są przez specjalną spółkę celową.

Do tej pory na nowym osiedlu na ul. Husarskiej powstało 287 nowych mieszkań w siedmiu budynkach. Docelowo na nowym małym osiedlu w tej części Podzamcza miało zostać wybudowanych osiem budynków, a wraz z nimi drogi dojazdowe, parkingi oraz tereny zielone. Ruszył tu też projekt mieszkaniowy komercyjny, w ramach którego budowane są trzy budynki.