W Wałbrzychu, na osiedlu Glinik znaleziono pieska. Błąkał się po ulicy wyraźnie szukając drogi do domu. Na razie został przygarnięty, ale ludzie, którzy się nim zaopiekowali mają już psa, a nie mają warunków do trzymania w domu dwóch czworonogów. Dlatego proszą o kontakt właściciela znalezionego pieska, lub osoby, które mogą go kojarzyć. Psiak ma prawdopodobnie około 1,5 – 2 lat, jest grzeczny i sympatyczny. Kontakt pod nr tel. – 730 306 676