Dachowanie na ul. Strzegomskiej w Wałbrzychu i dwa poważne wypadki w powiecie [ZDJĘCIA] Elżbieta Węgrzyn

Bus wjechał w samochód osobowy, a ten dachował. Dziś (17 października) na ruchliwym wałbrzyskim skrzyżowaniu doszło do poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego. W weekend zaś na drogach powiatu doszło do dwóch poważnych wypadków. Co się wydarzyło?