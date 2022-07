Dachowanie w Szczawnie-Zdroju. 43-latek nie dostosował prędkości do warunków na drodze!

W Szczawnie-Zdroju, na ulicy Ułanów Nadwiślańskich dachowało auto osobowe. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w sobotę około godz. 14.30.

43-letni mieszkaniec Bolkowa nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze i zjechał samochodem do przydrożnego rowu.

– Sprawca był trzeźwy i na szczęście ani jemu, ani znajdującym się w pojeździe pasażerom nic poważnego mu się nie stało. Funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny za uszkodzenia samochodu, a także wystawili sprawcy zdarzenia mandat karny w wysokości 2 tysięcy złotych – informują w wałbrzyskiej policji.