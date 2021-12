Dachowanie w Szczawnie - Zdroju. Policja ostrzega, że dzisiaj jest bardzo ślisko

- Pomimo ciągłych apeli wałbrzyskich policjantów ruchu drogowego, dzisiaj na ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie-Zdroju doszło do poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Przed godziną 8:00 w wyniku niedostosowania prędkości do panujących warunków na drodze 36-letni mieszkaniec powiatu lubelskiego zjechał swoim samochodem osobowym z jezdni do przydrożnego rowu - mówi nam podkom. Marcin Świeży z KMP w Wałbrzychu. I dodaje, że kierowca podróżował z pasażerem.

Na szczęście ani jemu, ani 34-letniemu towarzyszowi podróży nic poważnego mu się nie stało. Na pewno jednak ten dzień zapamiętają na długo.

Wałbrzyska policja podkreśla, że jest bardzo ślisko na drogach i znowu dlatego apeluje do osób prowadzących różnego typu pojazdy o dostosowaniu prędkości do panujących warunków na drodze i nie przekraczaniu tej dozwolonej przepisami.