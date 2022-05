Dawna pastorówka na Białym Kamieniu zyska nowe przeznaczenie

Była pastorówka na Białym Kamieniu - jest pomysł na jej zagospodarowanie

Do końca maja Urząd Miejski w Wałbrzychu poszukuje wykonawcy, który opracuje wytyczne, czyli program funkcjonalno-użytkowy oraz wyliczenie szacunkowych kosztów procesu budowlanego dla zadania „Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu Szkoła od nowa – etap II”. Mowa o adaptacji i remoncie budynku przy ulicy Andersa 52, a pomysł na zagospodarowanie przyległego do Szkoły Podstawowej nr 6 dotyczy przystosowania go na potrzeby utworzenia Przedszkola Samorządowego.

Położona u stóp Chełmca dzielnica Biały Kamień w Wałbrzychu w ostatnich latach stała się modna, powstaje tu wiele nowych budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej, szeregowej i wielorodzinnej, a nowe plany zagospodarowania przestrzennego okolicy ul. Piasta i Ratuszowej zwiastują w tej okolicy prawdziwy boom budowlany. Towarzyszyć mu będzie wzrost liczby mieszkańców, w tym rodzin z dziećmi. Nic zatem dziwnego, że miasto - mając to na względzie - planuje stworzenia przy tutejszej szkole przedszkola na 100 dzieci, czyli dla czterech grup maluchów w wieku 3 - 6 lat. Wybór jego lokalizacji nie jest przypadkowy, to sposób na ratunek niszczejącego gmachu, który znajduje się w Wykazie Zabytków powiatu wałbrzyskiego.