Dawna szkoła w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości zmieniła się w apartamentowiec. Zobaczcie, jakie piękne mieszkania w niej powstały

- Rozpoczęliśmy sprzedaż apartamentów powstających w budynku przy ul. Niepodległości. To mieszkania przestronne, z przypisanymi miejscami parkingowymi na terenie zamkniętym. Na lokatorów czekają też pomieszczenia piwniczne; one podobnie jak miejsca parkingowe są w cenie mieszkań. Mieszkańcy tej rezydencji będą też mogli korzystać z "rowerowni" - zaznacza Mateusz Rambacher, doświadczony ekspert z wałbrzyskiego biura nieruchomości Perfect Home - MieszkamDobrze.pl. Biuro to prezentuje nowe apartamenty z Podgórza na zasadzie wyłączności pośrednictwa.