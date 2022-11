Długie kolejki samochodów przed zakładami wulkanizacyjnymi w Wałbrzychu! Gdzie zmienić opony w Wałbrzychu? LISTA, ADRESY, TELEFONY

Kolejki przed zakładami wulkanizacyjnymi w Wałbrzychu. Na wymianę opon trzeba długo czekać

Śnieg i śnieg z deszczem sypie w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim od wczoraj. Dzisiejszy poranek (18.11.2022) przywitał kierowców zmrożonymi szybami. Nie obyło się bez skrobania lodu i rozgrzewania auta. W wieku miejscach na drodze był lód. Problemy były m.in. ze zjechaniem ul. Makuszyńskiego w Wałbrzychu do Ronda Niepodległości w Szczawnie - Zdroju.

Na letnich albo zużytych oponach manewr niemal niewykonalny! Śnieg ciągle pada i według zapowiedzi meteorologów nie przestanie przez najbliższe dni. W niedzielę należy spodziewać się również sporych przymrozków, bo na termometrach możemy zobaczyć minus 10 stopni C.!

To ostatni dzwonek na wymianę opon na zimowe. My odwiedziliśmy dzisiaj Auto Centrum Limanówka, który chętnie wybierają kierowcy zwłaszcza z Podzamcza, największej dzielnicy Wałbrzycha. Choć wymienić tutaj opony przyjechali dzisiaj mieszkańcy całej okolicy, to trzeba przyznać, że doświadczona załoga uwijała się błyskawicznie.