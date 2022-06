Do koszykarskiego Górnika Wałbrzych wraca stary - nowy trener - Marcin Radomski!

W koszykarskim Górniku Trans.eu Wałbrzych wykonują pierwsze ruchy kadrowe przed nadchodzącym sezonem. Był chyba na to najwyższy czas, bo z innych klubów docierały już informacje o kontraktowanych tam zawodnikach. W Wałbrzychu zaczęli od trenera – i chyba rozsądnie. Zatem drużynę na nadchodzący sezon I ligi będzie budował Marcin Radomski, trener który powraca do naszego klubu. Przejmie on drużynę po Łukaszu Grudniewskim, który pracował w Górniku Trans.eu przez trzy sezony. Nie były to złe lata, bo wałbrzyszanie w tym czasie raz byli najlepsi, ale było to w sezonie przerwanym przez pandemię, i dwa razy zajęli drugie miejsce w rozgrywkach. Ostatecznie jednak awansu do ekstraklasy nie wywalczyli, a takie były oczekiwania.

Nie wiadomo jakie cele zostaną postawione przed Marcinem Radomskim. Ten szkoleniowiec w minionych rozgrywkach uratował przed spadkiem z I ligi Deckę Pelplin. Wcześniej, w latach 2011 – 2017 prowadził ekipę Zetkamy Dorala Nysy Kłodzko, którą w sezonie 2014/2015 wprowadził do I ligi. Później, w latach 2017-2019 był szkoleniowcem Górnika Wałbrzych i najpierw awansowali do I ligi, a później grali w fazie play-off. To był dobry wynik, bo skład zespołu nie był chyba tak silny jak ostatnio.

Radomski w latach 2019 – 2021 pracował jeszcze z Miastem Szkła Krosno.