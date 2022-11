Do tych restauracji w Wałbrzychu wejdziesz z pieskiem! Masz czworonoga, może wybrać się tam razem z nim!

Masz psa? Do większości restauracji możesz się z nim wybrać. Sprawdziliśmy w Wałbrzychu - nie ma z tym problemu (chyba, że zwierze jest wyjątkowo agresywne).

Pies w restauracji przestaje bowiem zaskakiwać. Świat się zmienia i często traktujemy swoich pupili jak dzieci. Są zadbane, czyste i przeważnie dobrze ułożone. Najchętniej zabieralibyśmy ukochane czworonogi ze sobą wszędzie. Na szczęście jest coraz więcej miejsc gdzie to rozumieją i tolerują. Sprawdziliśmy zatem jak z tym jest w części wałbrzyskich lokali gastronomicznych.

Zobaczcie gdzie można wejść z psiakiem. Jeśli znacie inne takie miejsca – dajcie znać, dołączymy informacje o nich do naszej galerii.