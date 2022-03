Do Wałbrzycha przyjechało około 3 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Dzisiaj otwarto dla nich specjalny punkt!

W centrum Wałbrzycha otwarto dzisiaj (10 marca) punkt zaopatrzenia dla uchodźców z Ukrainy. Ruszył przy ul. Gdańskiej 10, w lokalu gdzie ostatnio znajdował się duży sklep obuwniczy. Przybysze, którzy przyjechali do naszego miasta po wybuchu wojny, czyli po 24 lutego, po zarejestrowaniu się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego 1, dostaną specjalne zaświadczenie i będą mogli z nim przychodzić, wybierać sobie czego im najbardziej potrzeba. Są tam m.in. ubrania, żywność, kosmetyki, środki higieniczne. Wszystko to dary od mieszkańców i różnych instytucji.

Stworzenie takiego miejsca było jednym z koniecznych działań, związanych z napływem także do Wałbrzycha olbrzymiej fali osób, które znalazły u nas schronienie przed wojną.

– Szacujemy, że na dzień dzisiejszy mogą ich być w Wałbrzychu już nawet 2 – 3 tysiące – mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Wylicza, że 450 – 500 uciekinierów wojennych to ci monitorowani przez miasto, około 300 – 400 osób zamieszkało w mieszkaniach prywatnych, często u rodziny czy znajomych, i powoli rejestrują się w punkcie działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Pozostali, największa grupa, to ci którzy przyjechali indywidualnie, swoimi samochodami, autobusami, rzadziej pociągami. Trzeba im zapewnić dach nad głową i warunki do życia. Też będą z pewnością z czasem załatwiali formalności, starali się o numer pesel.