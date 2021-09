Dobiega końca remont ulicy Brygady Górniczej w dzielnicy Biały Kamień w Wałbrzychu!

Kończy się remont ulicy Brygady Górniczej w wałbrzyskiej dzielnicy Biały Kamień. Trwał długo, bo „serial w trzech odcinkach” zaczął się w 2018 roku. Wtedy wyremontowano pierwszą część krótkiej uliczki na pograniczu Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju.

– To, że prace ruszyły jest dużą zasługą pani Wandy Tomiczek, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Chełmiec, która zebrała podpisy kilkudziesięciu mieszkańców i zwróciła się do mnie o pomoc – mówi Ryszard Nowak, przewodniczący Rady Wspólnoty Samorządowej dzielnic Konradów i Biały Kamień i jednocześnie wałbrzyski radny. Wsparł starania mieszkańców, którzy mieli już dosyć jeżdżenia i chodzenia po ulicy pełnej dziur, łat i praktycznie pozbawionej chodnika. „Ich” ulica nie była remontowana od kilkudziesięciu lat.

Teraz wspólne starania dały efekt. Drugi odcinek Brygady Górniczej wyremontowano w 2020 roku, a aktualnie, we wrześniu 2021 roku, rozpoczął się remont 85 metrów ulicy – ostatni etap prac. W październiku uliczka będzie gładka i z porządnym chodnikiem.

– Mieszkańcy i ja jesteśmy bardzo zadowoleni i wdzięczni, władzom miasta oraz Zarządowi Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta – mówi Nowak.

– W dzielnicy jest jeszcze kilka ulic, które wymagają naprawy, ale w Wałbrzychu oprócz tego, że buduje się obwodnicę, remontowane są kolejne boczne uliczki. Te nasze też w końcu doczekają się remontu – dodaje.