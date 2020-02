Każda mama (bywa, że tata też) wie jak ważny jest kontakt z dobrym pediatrą. W Wałbrzychu i okolicy jest ich wielu. Gdzie wybrać się zatem jeśli nasze dziecko choruje. Do, którego specjalisty?

Przygotowaliśmy dla Was, na podstawie informacji z internetu (serwisu Znany Lekarz) zestawienie pediatrów z naszego terenu, do których możecie się wybrać.

W galerii adresy.