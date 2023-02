Dolnośląskie schroniska górskie na starych, przedwojennych fotografiach! Zobaczcie! Paweł Gołębiowski

Dolny Śląsk to region niezwykle atrakcyjny turystycznie. Pełno tu zabytkowych obiektów, są stare zamczyska, pałace, tajemnicze podziemne sztolnie. Do tego uzdrowiska, no i piękne góry. Wędrując po górskich szlakach Dolnego Śląska zapewne odwiedziliście już masę schronisk, w których można odpocząć, przenocować, smacznie zjeść. Zdecydowana większość tych obiektów ma bogatą historię. Zobaczcie zatem jak przed dziesiątkami lat, jeszcze przed II wojną światową, wyglądały między innymi: Andrzejówka, Pasterka, Zygmuntówka, Szwajcarka czy Harcówka, a także obiekty, których już nie ma czy pełnią inną rolę!