Dolny Śląsk pod znakiem Pożyczki Rozwojowej (do rozdysponowania 35 milionów złotych)

Ponad 35 mln złotych Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozdysponuje na terenie województwa dolnośląskiego w ramach unijnej Pożyczki Rozwojowej. Program wspiera wprowadzenie nowych produktów i procesów oraz usług, rozbudowę przedsiębiorstwa, inwestycje w sprzęt produkcyjny, czy nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu jej oferty. Rozmowa z Robertem Jagłą, Prezesem Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego – Czym jest Pożyczka Rozwojowa dla dolnośląskich przedsiębiorców? – Unijnym i niskooprocentowanym wsparciem. Pożyczki udzielane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt opiewa na kwotę ponad 35 mln zł, z czego aż 30 mln zł stanowi wkład z Unii Europejskiej, a 5 mln zł wkład własny FRW. Finansowanie udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – pomoc de minimis lub gdy nie jest to możliwe na warunkach rynkowych. Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), również w fazie start-up, realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego. Przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji, przedsięwzięcia rozwojowe oraz inwestycje przedsiębiorstw, przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności. Mamy również możliwość skorzystania z prawa opcji, czyli kolejnego dofinansowania dolnośląskich przedsiębiorców w wysokości 30 milionów złotych.

– Jak wygląda oferta? – Przedsiębiorcy mają możliwość wsparcia nawet do 1 mln zł na stałym oprocentowaniu wynoszącym od 1,84% w skali roku. Maksymalny okres spłaty wynosi 7 lat, a karencja w spłacie do 6 miesięcy. Celem finasowania będą przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycyjne oraz innowacje w MŚP. W ramach finansowanej inwestycji możliwy jest zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych do wysokości 10% środków wypłaconych. Możliwe jest także finansowanie kapitału obrotowego do wysokości 50% w przypadku pożyczki do 500.000,00 zł oraz 25% powyżej 500.000,00 zł. Jeden przedsiębiorca może ubiegać się o więcej niż jedną pożyczkę, a wydatki finansowane są w kwotach brutto. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oczywiście nie pobiera żadnych opłat i prowizji za udzielenie pożyczki. – Jakie może być przeznaczenie pożyczki? W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje związane z wprowadzeniem przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców innowacyjnych produktów, procesów oraz usług. Rozwój i rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy. Nowością jest możliwość łączenia z finansowaniem z innego instrumentu finansowego lub z dotacji w ramach tego samego wydatku ponoszonego przez przedsiębiorcę, pod warunkiem, że suma wszystkich połączonych form wsparcia nie przekracza całkowitej kwoty tego wydatku oraz spełnione są wszystkie zasady unijne dotyczące pomocy państwa.

– Do kiedy można składać wnioski? – FRW przyjmuje wnioski do czasu wyczerpania środków. Wskaźnik ich wykorzystania można monitorować na stronie internetowej www.frw.pl. Zaznaczam, że każdy wniosek pożyczkowy traktujemy bardzo indywidualnie, dlatego zachęcam do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy pomogą w wypełnieniu odpowiednich dokumentów. Termin realizacji programu mija w lipcu 2021 roku. Zapraszamy do kontaktu. Dziękuję za rozmowę Anna Juszczak-Wątor Więcej informacji na temat Pożyczki Rozwojowej: https://frw.pl/pozyczka-rozwojowa-rpo-dolny-slask-2014-2020/ Kontakt: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego ul. Limanowskiego 15 58-300 Wałbrzych tel: +48 74 66 44 810 fax: +48 74 66 44 822 mail: biuro@frw.pl www.frw.pl

