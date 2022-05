Dom w środku lasu w Wałbrzychu z obłędnym widokiem na Wałbrzych. Cena nie zwala z nóg

Co jakiś czas na portalu walbrzych.naszemiasto.pl pokazujemy Państwu ciekawe nieruchomości na sprzedaż w naszym mieście. Tym razem zdecydowaliśmy się na ten wyjątkowo położony dom. Dookoła lasy plus widok na Śródmieście Wałbrzycha ze Wzgórza Niedźwiadków. To z pewnością niecodzienna oferta.

Jak zapewnia sprzedający, dom jednorodzinny jest kompleksowo wyremontowany. Lokalizacja idealna dla osób szukających domu w mieście wokół lasu i dzikich zwierząt. To co charakteryzuje okolicę to cisza, spokój oraz bliskość natury. To wszystko daje możliwość wypoczynku po całym dniu pracy - czytamy w serwisie branżowym otodom.pl.

Warto zaznaczyć, że dojazd do domu jest drogą asfaltową, dom ma podłączoną kanalizację miejską oraz gaz.

Posadowiony jest na działce o powierzchni 1080m2, dobrze nasłonecznionej, w kształcie prostokąta. Rosną tu drzewa owocowe oraz ozdobne. W ogrodzie jest plac zabaw dla dzieci oraz bala z zimną wodą dla miłośników morsowania.