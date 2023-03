Domy w stanie surowym zamkniętym na sprzedaż w Wałbrzychu. To wyjątkowe okazje! ZDJĘCIA

Domy na sprzedaż na rynku pierwotnym w Wałbrzychu: wolnostojące w stanie surowym zamkniętym

Takie oferty w Wałbrzychu to rzadkość. A kiedy się już pojawią, raczej długo czekać nie trzeba, aż znajdzie się zainteresowany kupnem. W serwisie otodom.pl znaleźliśmy tylko kilka takich ofert.

- To wyjątkowe okazje, bo każdy kto buduje dom, z jakim wysiłkiem finansowym się to wiąże. Jeśli dodać do tego inflację i ciągle rosnące ceny materiałów budowlanych, to można zrozumieć, dlaczego takich ofert jest mało - mówią nam znawcy rynku nieruchomości w Wałbrzychu.

O ile domów na rynku pierwotnym w zabudowie szeregowej znaleźć można całkiem sporo, podobnie jak domy na rynku wtórnym o tyle domy wolnostojące do wykończenia w atrakcyjnej części miasta, z pięknym ogrodem i widokiem, są rzadkością. Dziś chcemy Wam pokazać tylko cztery takie oferty. Ale każda z nich to prawdziwy cukierek wśród ofert. Zdecydowanym plusem takiego domu jest fakt, że można go sobie wykończyć według własnych upodobań, a na tym etapie budowy, można jeszcze zmienić aranżację pomieszczeń!

