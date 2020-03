Doradcy zawodowi będą zachęcali do pracy w mundurówce

Bezrobocie w ostatnich latach zmalało, na koniec stycznia stopa bezrobocia w naszym kraju sięgała 5,5 proc, na Dolnym Śląsku 4,9 proc., a np. we Wrocławiu zaledwie 1.7 proc. W powiecie wałbrzyskim nie było już jednak tak dobrze – bezrobocie sięgało 12.9 proc.

To sporo. Być może sposobem na poprawienie sytuacji są propozycje służb mundurowych. W tzw. mundurówce brakuje bowiem rąk do pracy. Organizowane są zatem spotkania podczas, których doradcy zawodowi dowiadują się jak wygląda rekrutacja do pracy w policji, straży pożarnej, straży granicznej, służbie więziennej czy w wojsku. Muszą poznać szczegóły, między innymi jaka jest droga kariery, jakie profity, żeby później skutecznie zachęcać do służny.

Jedna z takich konferencji odbyła się w wałbrzyskiej filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Zorganizował ją z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej DWUP