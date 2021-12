Dr Waldemar Gołębiowski, nowy ordynator oddziału pediatrii szpitala w Wałbrzychu chce zrobić tu wielospecjalistyczny ośrodek dla dzieci Adrianna Szurman

Dr n. med. Waldemar Gołębiowski nowym ordynatorem pediatrii w szpitalu w Wałbrzychu Maciej Śmiarowski

Wałbrzyska pediatria zostaje w szpitalu im. A. Sokołowskiego. To w kończącym się roku 2021 najważniejsza informacja dla rodziców z naszego miasta. Oddział będzie też miał nowego ordynatora, wielu specjalizacji. To znakomity lekarz, który stworzył hospicjum dziecięce we Wrocławiu, dr n. med. Waldemar Gołębiowski.