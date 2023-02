DSDiK wraca do tematu obwodnicy Boguszowa-Gorc. Na jej budowę poczekamy dłużej?

Obwodnica Boguszowa-Gorc, czyli nowe drogi, trzeci pas na serpentynach, ronda, most i wiadukty

To niełatwe zadanie z uwagi na specyfikę terenu, w którym inwestycja ma być przeprowadzona oraz wyboru formuły realizacji budowy, a także tego, iż zadanie to składa się z dwóch różniących się odcinków:

Odcinek 0+600 – 4+420 realizowany w formule zaprojektuj-wybuduj Odcinek 4+420 – 5+125 realizowany w formule wybuduj

Jak zaznaczono w jesiennym przetargu z 2022 roku, każdy z dwóch odcinków to wielowymiarowe zadanie, a mianowicie:

W przypadku odcinka nr 1, czyli "odcinka miejskiego" konieczne jest zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Boguszowa-Gorce zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia i uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, warunków technicznych, pozwoleń, decyzji administracyjnych w tym, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji ZRID oraz wybudowanie trasy drogowej na podstawie Wariantu 3 w gminie Boguszów Gorce od km lokalnego 0+600 – ok. 4+420 tj. od projektowanego skrzyżowania w ul. Pułaskiego do granicy działki nr 2 obręb 0004 z działką nr 560/2 obręb 003 (DW 367 odcinek serpentyny).

Wykonawca powinien też wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o przedłużenie Decyzji Środowiskowej.