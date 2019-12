Dwa groźne wypadki w Wałbrzychu. Trzy osoby w szpitalu, zniszczone samochody [ZDJĘCIA]

Do pierwszego wypadku doszło tuż po godz. 12 przy ul. 1 Maja w Wałbrzychu. Kierująca Toyotą 37-letnia wałbrzyszanka nie dostosowała prędkości do warunków drogowych, na łuku drogi straciła panowanie nad autem i zjechała na przeciwny pas. Doprowadziła do czołówki z prawidłowo jadącym Fordem, którym kierował 70-letni mężczyzna. Oboje kierujący zostali przewiezieni do szpitala. Kobieta z urazami nogi pozostała na leczeniu.

W drugim wypadku brały udział bardzo młode osoby. Około godz. 17 na ul. Andersa w Wałbrzychu kierujący Audi 18-letni mężczyzna nie udzielił pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu i doprowadził do zderzenia z Renault, którym kierował 21-letni wałbrzyszanin. Kierujący z urazami głowy zostali przewiezieni do szpitala.

W obu przypadkach funkcjonariusze KMP w Wałbrzychu prowadzą czynności zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wypadków.

- Pamiętajmy, dostosujmy prędkość do zmieniających się warunków atmosferycznych. Opady deszczu czy lokalne przymrozki sprawiają, że drogi są śliskie. Dlatego noga z gazu. Odpowiadasz za życie i zdrowie innych osób bardzo często swoich bliskich - mówi Magdalena Korościk z KMP w Wałbrzychu.