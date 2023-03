Dwa nowe parkingi w jednej dzielnicy. Jeden na ukończeniu, drugi właśnie się rodzi. Zobaczcie zdjęcia

Parking przy ul. 1 Maja 162

Brak miejsc postojowych i parkingów to bolączka niemal wszystkich wałbrzyskich dzielnic. Właśnie powstaje nowy parking przy ul. 1 Maja. Będzie to pierwszy taki plac parkingowy w tej dzielnicy!…

Parking przy ul. 1 Maja 109 i 115 - "Kiss & ride" lub "Kiss & fly"

- Intensywne prace trwają w miejscu, gdzie bezpiecznie będzie można oddać dzieci do szkoły zawracając samochodem. Różnie się to nazywa, w tym przypadku nazwano to "Kiss & drive", "Kiss & fly" - wyjaśnia Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Parking przy ZSP nr 1 przy ul. 1 Maja

Popołudniami miejsce to będzie używane jako plac parkingowy dla mieszkańców i przyjezdnych. Warto zaznaczyć, że pierwszy przyszkolny parking typy "Kiss & ride" przeznaczony dla rodziców odwożących dzieci do szkoły powstał przy PSP nr 15 na Piaskowej Górze. Podczas remontów ulic Nałkowskiej i Hirszfelda powiększono zatoki postojowe i oznakowano je. W poranki służą one jako miejsca na krótkie pozostawienie samochodu dla rodziców odwożących pociechy do szkoły, a po południu mieszkańcom okolicznych budynków.