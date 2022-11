Dworce Wałbrzych Miasto i Wałbrzych Główny na przedwojennyvh zdjęciach!

Zobaczcie jak przed II wojną światową wyglądały dwa najważniejsze, wałbrzyskie dworce - Wałbrzych Miasto i Wałbrzych Główny.

Ten pierwszy oddany do użytku w marcu 1853 roku nosił wówczas nazwę Altwasser, a później nazywał się jeszcze Waldenburg Altwasser. Obecny wygląd zawdzięcza gruntownemu remontowi przeprowadzonemu w latach 2011 – 2012.

Dworzec Wałbrzych Główny oddano natomiast do użytku w 1867 roku. Wtedy był to Dittersbach. Później, tuż po II wojnie światowej, nazywał się m.in. Borowieck, ale od 1948 roku jest to już Główny. Jego remont, a właściwie przebudowa zakończyła się przed rokiem.

Tu znajduje się dworzec Wałbrzych Miasto:

Zobacz lokalizację dworca Wałbrzych Główny:

