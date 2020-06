Dworczyk w Wałbrzychu: będzie tarcza dla samorządów. Do naszych gmin trafi ponad 91 mln zł

Działanie nowego narzędzia wsparcia - tarczy antykryzysowej dla samorządów - zapowiedział dzisiaj (24 czerwca) minister Michał Dworczyk szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podczas wizyty w siedzibie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park" w Wałbrzychu.

Obyło się tam spotkanie z samorządowcami subregionu wałbrzyskiego. Uczestniczyła w nim m.in. także Małgorzata Jarosińska-Jedynak minister funduszy i polityki regionalnej. Wspominała przede wszystkim o funduszach europejskich i nowej perspektywie finansowej, o konieczności zrównoważonego rozwoju. Ma w tym pomoc m.in. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Dolny Śląsk jest jednym z trzech województw, które będą z niego korzystały.

Nasze samorządy skorzystają też na przygotowanej dla nich tarczy antykryzysowej. W jej ramach do wszystkich samorządów w Polsce trafi w sumie 6 miliardów złotych. Pieniądze ma dostać każda gmina. Wysokość kwoty będzie wyliczona zgodnie z algorytmem w ministerstwie finansów.

– Jeśli chodzi o subregion wałbrzyski, to będzie to ponad 91 milionów złotych. Gminy będą mogły przeznaczyć te środki na najbardziej potrzebne przedsięwzięcia czy inwestycje, jak remonty szkól czy szpitali lub inne ważne zadania - wyjaśniał Michał Dworczyk.