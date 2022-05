Działkowcy z ROD Podzamcze w Wałbrzychu narzekają na zarząd, grożą wstrzymaniem opłat. Prezes obiecuje inwestycje: fotowoltaikę i kamery

Problem numer jeden dziury w drogach na ROD Podzamcze w Wałbrzychu

- Ludzie wywracają się na tych dziurach. Jedna pani złamała obojczyk, a ten pan skręcił nogę. Przecież tak się nie da żyć - mówi zdenerwowany Andrzej Ramian, działkowiec od kilkudziesięciu lat.

Jak zaznacza, działkowcy z Podzamcza to głównie osoby starsze, na emeryturze. Trudno im dojść do działki czy dojechać do niej na rowerze, kiedy w drogach jest tyle dziur. W niektórych miejscach to prawdziwe rowy!