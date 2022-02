Dzieci wykorzystywały psy seksualnie i znęcały się nad nimi do skrajnego wyczerpania. Dziś starszy chłopiec znowu staje przed sądem Adrianna Szurman

Dzieci wykorzystywały psy seksualnie i znęcały się nad nimi do skrajnego wyczerpania. Psy trafiły pod opiekę wolontariuszy i weterynarzy Archiwum / PrtSc/ film DIOZ/ materiały publikowane w 2020 roku Zobacz galerię (10 zdjęć)

O tej sprawie było głośno w całej Polsce. Wszystkie media pisały o interwencji DIOZ w Wałbrzychu z dwóch powodów. Jednym był fakt, że nastoletni chłopcy sfilmowali, jak znęcają się nad swoimi zwierzętami, a film umieścili w interencie. Drugi, to fakt że rodzina przebywała na kwarantannie, a był to początek pandemii koronawirusa i wszelkie interwencje ubranych w białe kombinezony osób, budziły poruszenie. Co się stało z nieletnimi i czy poprawili swoje zachowanie?