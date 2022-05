Dzieci z przedszkola samorządowego nr 8 w Wałbrzychu przesyłają ucałowania dla mam! red.

Dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 8 w Wałbrzychu wraz z dziećmi z grupy ukraińskiej przesyłają gorące pozdrowienia i ucałowania dla mam w dniu ich święta i na co dzień! Z tej okazji wszystkie maluchy zaśpiewały piękną piosenkę i wycięły z papieru wielkie, czerwone serca na znak miłości do mamy. Do życzeń za naszym pośrednictwem dołączają się również panie wychowawczynie oraz dyrektor Barbara Błesińska.