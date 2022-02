Dzielnicowi z Wałbrzycha i ich nowe zadania na 2022 rok! Sporo tu nowych twarzy [ZDJĘCIA, NUMERY TELEFONU] red.

Nowe zadania, jakie na 2022 rok postawili przełożeni przed dzielnicowymi z Wałbrzycha. To także obraz problemów, przestępstw i uciążliwych wykroczeń, na które skarżą się mieszkańcy poszczególnych dzielnic czy ulic w Wałbrzychu. Zobaczcie, którzy dzielnicowi są odpowiedzialni za wasze ulice i jakie wyznaczono im zadania do czerwca 2022 roku. Publikujemy również numery telefonów do kontaktu z dzielnicowymi, warto zapisać, bo mogą okazać się nieocenione! Opisy znajdziecie pod zdjęciami dzielnicowych z Wałbrzycha! (Źródło KMP Wałbrzych)