Dzień Kobiet z Elvisem! W Mieroszowie to się udało! Paweł Gołębiowski

Dzień Kobiet świętowany był wczoraj na różne sposoby. W Mieroszowie postanowiono zaprosić Elvisa Presley’a. Udało się. Elvis, czyli tak naprawdę Vláďa Lichnovský przybył prosto z Ostravy i zachwycił. Wybrzmiały m.in. "Love me Tender" czy "It's now or never". Było podśpiewywanie, troszkę tańców. Ale był też oczywiście tradycyjny tulipan dla każdej z pań w sali Mieroszowskiego Centrum Kultury. Zobaczcie zdjęcia!