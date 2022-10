Dziki minimalnie lepsze. Górnik Trans.eu Zamek Książ wraca z Warszawy na tarczy!

Niestety, koszykarze I-ligowego Górnika Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych w niedzielę, 23 października przegrali 72:76 wyjazdowy pojedynek z drużyną o nazwie Dziki Warszawa. Co prawda wałbrzyszanie to były dwukrotny mistrz i trzykrotny wicemistrz kraju, a Dziki są ekipą, która powstała w 2017 roku i jest dopiero na dorobku, ale nie powinno to nikogo zmylić.

Obecnie Górnik jest solidnym I-ligowcem, i takim są też Dziki. Zespół ze stolicy w bieżącym sezonie rozegrał cztery mecze i wszystkie wygrał.

W piątym, w hali Koło na warszawskiej Woli, w pierwszej kwarcie musiał uznać wyższość Górnika Trans.eu Zamek Książ. Ekipa trenera Marcina Radomskiego po 10. minutach spotkania prowadziła bowiem 19:16. Drugą kwartę w identycznym stosunku wygrali jednak gospodarze i na długą przerwę zespoły schodziły remisując 35:35.

Po trzeciej części gry Dziki zdołały wyjść na prowadzenie 57:55, a w ostatniej odsłonie dołożyły jeszcze kolejne, dwa punkty przewagi.

Następny mecz Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych rozegra w niedzielę, 30 października o godz. 18 w hali wałbrzyskiego Aqua Zdroju. Rywalem naszych koszykarzy będzie HydroTruck Radom.