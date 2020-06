Dziki opanowały Wałbrzych! Miasto zleciło, by je zastrzelić [ZDJĘCIA, FILMY]

O problemie kila razy rozmawialiśmy z wałbrzyskim nadleśniczym i z powiatowym lekarzem weterynarii. Obaj mówią, że przez łagodne zimy, przez epidemię koronawirusa, kiedy to ludzie na kwarantannie siedzieli w domach oraz przez to, że na terenie Wałbrzycha i okolic jest mnóstwo opuszczonych ogródków z owocującymi drzewkami, dziki mają się świetnie i odwiedzają miasta. Ich populacja bardzo wzrosła. - Można nawet powiedzieć, że to dziki miejskie - mówią nasi rozmówcy.

Urząd Miejski w Wałbrzychu zaznacza, ze od 2109 roku do maja br. zlecono łowczemu odstrzelenie ponad 60 dzików. 20 przez calu ubiegły rok. I aż 40 przez pięć miesięcy tego roku. Dlaczego nie wywozi się dzików do lasu?

Bo pierwsze jest to bardzo kosztowne i nie ma gwarancji, że nie wrócą. Po drugie, jak czytamy w odpowiedzi z UM w Wałbrzych:

"Odłowione dziki trzeba wywozić do lasów w innych regionach województwa lub kraju, a zgodę na to muszą wyrazić nadleśnictwa lub koła łowieckie, gdzie byłyby one wywożone. O ile w latach poprzednich w/w podmioty chętnie przystępowały do współpracy w zakresie przyjmowania odłowionych dzików, to obecnie z powodu ASF (Afrykański Pomór Świń) także wśród dzików, nie robią tego prawie w ogóle.