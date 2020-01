Dziś wigilia prawosławna w Sokołowsku ( ZDJĘCIA ARCHIWALNE)

W odróżnieniu od chrześcijan zachodnich, świętujących od wieków narodzenie Chrystusa 25 grudnia, większość prawosławnych obchodzi to święto 7 stycznia, zgodnie z kalendarzem juliańskim, który w stosunku do obowiązującego niemal wszędzie na świecie kalendarza gregoriańskiego jest „opóźniony” o 13 dni.

Prawosławne święta trwają trzy dni, nie licząc wieczoru wigilijnego, aby w ten sposób podkreślić udział Trójcy Świętej w dziele zbawienia.

Wieczerza wigilijna - jedyny posiłek w ciągu dnia poprzedzającego święta Bożego Narodzenia – rozpocznie się od modlitwy. Wierni podzielą się prosforą, czyli wypiekanym przaśnym chlebem - odpowiednikiem opłatka w Kościele katolickim. Na wigilijnych stołach pojawią się tradycyjne potrawy, jak karp w galarecie, pierogi z grzybami i kapustą, czy barszcz z uszkami. Będzie także sianko pod obrusem i dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego gościa.

Co ciekawe, w sokołowskiej cerkwi – podobnie jak w innych prawosławnych świątyniach - nie ma żłóbka. Wierni adorują ikonę Bożego Narodzenia, w której opowiedziana jest cała historia święta. Ikona wystawiana jest zawsze na środek świątyni.

Na koniec wigilii wierni prawosławni pozdrowią się słowami: „Christos rożdajetsia - sławitie jeho" (Chrystus się rodzi - wychwalajcie Go).