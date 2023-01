Dzisiaj Dzień Gracza Lotto. Zobacz najwyższe wygrane w tej loterii z Wałbrzycha!

Dzisiaj (25 stycznia) mamy Dzień Gracza Lotto. Nietypowe święto powstało z inicjatywy Totalizatora Sportowego, na pamiątkę utworzenia firmy. Nawiązuje do daty 25.01.1956 roku, kiedy to spółka rozpoczęła swoją działalność. Wszystkim lubiącym zabawę w tę grę wypada życzyć trafnego typowania liczb.

Postanowiliśmy też sprawdzić jakie były dotąd największe wygrane w Lotto w Wałbrzychu. Okazuje się, że ta najwyższa to 16 504 858,501 zł. W kwietniu 2018 roku wygrał tyle szczęśliwiec, który wysłał los w kolekturze przy ul. Łączyńskiego w Szczawnie-Zdroju. Zobaczcie w galerii jakie jakie były jeszcze milionowe trafienia!