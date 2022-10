Dzisiaj Dzień Kundelka! Zobacz psiaki, które opuściły wałbrzyskie schronisko i mają już prawdziwy dom!

Dzisiaj (25 października) mamy Dzień Kundelka. Zobaczcie zatem psiaki, które w ostatnim czasie zostały adoptowane ze Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu. To przeważnie kundelki. Te sympatyczne zwierzaki spędzą już zatem zimę w ciepłym domu, otoczone miłością. Niestety w schronisku, w klatkach przebywa jeszcze ponad 80 piesków. One na razie nie miały szczęścia. Co prawda w schronisku starają się zapewnić im jak najlepsza opiekę, ale wiadomo, że to miejsce nie zastąpi prawdziwego domu.