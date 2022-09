Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kawy. Muzeum Porcelany i Biblioteka pod Atlantami zapraszają na pyszną kawę!

Dzisiaj 29 września – Międzynarodowy Dzień Kawy. Wałbrzyska Biblioteka po Atlantami wspólnie z tutejszym Muzeum Porcelany przygotowały zatem coś dla wielbicieli tego napoju dającego wielu osobom przyjemność i energię.

O godzinie 16 w atrium Biblioteki pod Atlantami zacznie się spotkanie z dziećmi nazwane „Wypisz, wymaluj kawą”. Podczas spotkania tworzone będą oryginalne kawowe pejzaże i kolorowe motyle.

Dariusz Gdesz

O tej samej porze zaplanowano spotkanie przy kawie dla dorosłych, to zacznie się w ogrodzie Muzeum Porcelany. Nazwano je „Zasmakuj kawy w towarzystwie pani Alberti”. Będzie można napić się pysznej kawy i zwiedzić Pałac Albertich (siedziba muzeum), także wysłuchać opowieści nie tylko o białym złocie, ale również o kawie i związanych z nią rytuałach.

Zobaczymy tradycyjne zestawy do kawy i te mniej oczywiste. Sprawdzimy, czy rzeczywiście kawa lepiej smakuje w porcelanie.

W razie niepogody organizatorzy zapraszają do wnętrz Muzeum Porcelany.