Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pizzy. Zobacz gdzie zjesz najlepszą pizzę w Wałbrzychu!

Wrocław w wersji mini zachwyca! Oto, jakie cuda można zobaczyć w "Kolejkowie" w Sky Tower (FOTO)

Cudowny świat w miniaturze można zobaczyć na wystawie "Kolejkowo" we Wrocławiu. Co zachwyca? 3437 figurek zwierząt i ludzi (zrobienie jednej figurki to około 6...