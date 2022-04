Dzisiaj święcenie pokarmów. Co trzeba włożyć do koszyczka?

Dzisiaj Wielka Sobota, od rana odbywa się święcenie pokarmów. Wędrujemy z koszykami do kościołów. To zwyczaj znany od wieków. Przygotowując tzw. święconkę warto wiedzieć jakie produkty powinniśmy święcić. Zobaczcie co włożyć do koszyka wielkanocnego i jak jest symbolika produktów!

Co włożyć do koszyczka?

• Baranek - symbol zwycięstwa życia nad śmiercią

• Jajko - znak odradzającego się życia

• Chleb - ciało Chrystusa

• Kiełbasa i wędlina - symbolizują dostatek, zdrowie i płodność

• Woda - znak przygotowania do nowego życia

• Sól - symbol oczyszczenia

• Ciasto - metafora umiejętności i doskonałości

• Chrzan - znak siły fizycznej i krzepy

• Bukszpan - symbolizuje radość i nadzieję na zmartwychwstanie.

Czego nie wkładać do koszyczka?

Czekoladowego zajączka - wbrew pozorom zajączek jest świeckim symbolem i nie ma wiele wspólnego z chrześcijaństwem

Wódki - nie wkładamy do koszyka żadnego alkoholu, jedyną płynem powinna być woda

Np. telefonu komórkowego - nie wkładamy żadnych rzeczy użytkowych

Maskotek - koszyk może być ozdobiony wyłącznie wstążką, bukszpanem lub chusteczką