Dzisiaj tłusty czwartek! Z tej okazji w Wałbrzychu pączkarska nowość! Oto pączki księżnej Daisy

Okazją ku temu jest fakt, że 2023 rok Wałbrzych celebruje jako Rok Księżnej Daisy, a radni miejscy przyjęli nawet w tej sprawie specjalną uchwałę.

- W związku z tym, jako firma przyjazna lokalnym tradycjom, wspólnie z Fundacją Księżnej Daisy von Pless oraz Zamkiem Książ w Wałbrzychu zachęcamy Was do tego, by właśnie w tłusty czwartek świętować razem z nami pączkiem Daisy z różą - zachęcają cukiernicy.