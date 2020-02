Dzisiaj trudny mecz Górnika Trans.eu z Pogonią Prudnik

Dzisiaj starcie wałbrzyszan z Pogonią Prudnik

Dzisiaj (środa, 12 lutego) koszykarze I-ligowego Górnika Trans.eu Wałbrzych o godz. 18 rozegrają we własnej hali mecz z Pogonią Prudnik. Zapowiada się pasjonujący i raczej trudny dla wałbrzyszan pojedynek. Co prawda Górnik Trans.eu w pierwszej rundzie sezonu wygrał w Prudniku 87:83, a do tego zakończył tę rundę na pozycji lidera i ostatnio wzmocnił się jeszcze Karolem Kamińskim z występującego w ekstraklasie Trefla Sopot. Jednak w ostatnich tygodniach podopieczni trenera Łukasza Grudniewskiego złapali jakby lekką zadyszkę. Nasi koszykarze z trudem wygrali u siebie 90:86 z Zetkamą Doralem Nysą Kłodzko, w Poznaniu ulegli po dogrywce 80:83 Biofarmowi Basketowi, musieli solidnie zapracować na zwycięstwo w Wałbrzychu 84:78 nad Księżakiem Łowicz i ostatnio przegrali na wyjeździe 72:77 z ostatnią w tabeli Kotwicą Kołobrzeg.

A Pogoń Prudnik w ostatniej kolejce pokonała u siebie 87:84 Timeout Polonię 1912 Leszno, a tydzień wcześniej wygrała na wyjeździe 75:74 z zespołem Elektrobud-Investment ZB Pruszków.

W pojedynku z Lesznem najwięcej punktów dla Pogoni (26) zdobył Wojciech Pisarczyk, a tylko o dwa tzw. oczka mniej zanotował Marcin Sroka. Z pewnością na tych zawodników największą uwagę będą musieli zwrócić dzisiaj koszykarze Górnika Trans.eu.

Warto przyjść do hali Aqua Zdroju i dopingiem pomóc im w grze przeciwko Pogoni Prudnik.