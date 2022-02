Dzisiaj w Świebodzicach spotkanie z Mateuszem Mykytyszynem. Gratka dla miłośników historii!

W piątek 25 lutego o godz. 17.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach będzie można spotkać się z Mateuszem Mykytyszynem. Zapowiada się interesujące wydarzenie dla miłośników historii. Mykytyszyn jest rzecznikiem prasowym Zamku Książ i prezesem istniejącej od 10 lat Fundacji Księżnej Daisy von Pless.

Pan Mateusz to prawdziwy pasjonat i skarbnica wiedzy. Od 2012 jest prezesem zarządu Fundacji Księżnej Daisy von Pless na Zamku Książ, organizacji pozarządowej zajmującej się działalnością edukacyjną i kulturalną oraz promocją Aglomeracji Wałbrzyskiej i jej historycznej spuścizny. Na co dzień pracuje w Zamku Książ w Wałbrzychu jako specjalista ds. komunikacji i kontaktów międzynarodowych. Znajduje jednak czas na to co uwielbia. Przygotował np. do druku i doprowadził do ukazania się na polskim rynku dwóch, nieznanych dotychczas w Polsce tomów pamiętników księżnej Daisy von Pless. Jest też reżyserem i scenarzystą projektu filmowego „Tutejsi od Waldenburga do Wałbrzycha”.