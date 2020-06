Egzamin ósmoklasisty w czasie pandemii (w wałbrzyskiej piętnastce)

Egzamin powinien odbyć się w kwietniu … Wyznaczona nowa data, to 16 – 18 czerwca 2020r. I oto nadszedł czas odpowiedzi na pytania i rozwiązywania zadań ! Język polski, matematyka, język obcy – to przedmioty, z którymi 83 uczniów klas VIII zmaga się w murach PSP nr 15 w Wałbrzychu.

Przesunięcie terminu egzaminów spowodowane zostało nadzwyczajną sytuacją zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych, decyzją MEN z dn. 11 marca 2020r. wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa i zwalczania COVID – 19.

A same egzaminy przebiegają z zastosowaniem specjalnych wytycznych sanitarnych, które dotyczą m.in. zachowania odpowiedniego odstępu (co najmniej 1,5 m) w oczekiwaniu na wejście do szkoły i na salę egzaminacyjna, zakrywania ust i nosa, wietrzenia pomieszczeń, dezynfekcji rąk, rozstawienia ławek w odpowiednich odległościach.